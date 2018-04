Die lustigsten Memes zum ABBA-Comeback

In Korea gibt es seit 50 Jahren wieder Hoffnung auf Frieden. Die größte Reaktion die es in den sozialen Medien dazu gab: Spott über Kim Jong-un und seine Bodyguards. Wenn aber eine Gruppe von schwedischen Musik-Pensionisten beschließt wieder Geld zu verdienen, ist das anscheinend der schönste Tag auf Erden – zumindest in den Timelines vieler User.

Abba hat ihr Comeback auf Instagram verkündet. Nicht etwa mit einem Foto, Video oder zumindest Boomerang, sondern mit einem Bild von einem schriftlichen Statement. Das bewegte einige User dazu zu hinterfragen, ob die schwedische Band, die sich 1982 aufgelöst hat, reif für das Jahr 2018 ist.