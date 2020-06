Die "Matrix" für Hühner

Auf einer virtuellen Freifläche sollen Hühner den Eindruck von großräumigem Auslauf erhalten, während sie im Käfig gehalten werden. Während das normale Leben in freier Natur den Hühnern jedoch Stress bereiten könnte, sollen sie in der virtuellen Welt beruhigt und ohne Verletzungen leben können. Was das Projekt "Second Livestock" vorschlägt, erinnert ein wenig an die Distopie von " Matrix", in der Menschen ein Leben in einer vermeintlichen Realität suggeriert wird, während ihre Körper als Rohstofflieferanten dienen.

Wie TechCrunch berichtet, wurde Second Livestock von Austin Stewart, einem Assistenzprofessor an der Iowa State University, ins Leben gerufen. Es ist nicht das erste Projekt von Stewart, das echt wirken soll, in Wahrheit aber das Verhältnis zwischen dem Mensch und seinen technischen Innovationen beleuchten soll.