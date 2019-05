Die Mondlandung ist nach 50 Jahren wieder greifbar

Neues "Space Race"

Zuletzt wird auch ein Ausblick auf die Zukunft geboten, "denn nach langer Abwesenheit sieht es momentan ganz so aus, als ob es bald eine Rückkehr der Menschheit zum Mond gebe", meint Klösch. US-Vizepräsident Mike Pence sprach im März von einem neuen "Space Race", in dem die USA vor allem gegen China antreten. Die NASA hat nun den Auftrag bis spätestens 2024 wieder US-Astronauten auf den Mond zu befördern.

Im selben Jahr wollen die USA ihre Finanzierung für die Internationale Raumstation einstellen. Der Nachfolger soll nicht mehr um die Erde, sondern um den Mond kreisen. Das international betriebene Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G) wird als Zwischenstation für die weitere Erkundung des Mondes, aber auch für Flüge zum Mars gesehen. Der Treibstoff dafür könnte am Mond gewonnen werden. Wasser wird dabei durch Elektrolyse mittels Solarenergie in Sauerstoff (zum Atmen) und Wasserstoff (für Raketen) zerlegt.

Ein entschlossenes "We are going" ("Wir brechen auf") ist das Motto der NASA, gefolgt von "and this time we are staying" ("und dieses Mal bleiben wir"). Wie das Bleiben, also das Kolonisieren des Mondes, funktionieren könnte, daran arbeitet seit vielen Jahren die in Wien ansässige, von der ESA unterstützte Moon Village Association. An Plänen für ein Dorf am Mond wird bereits seit Jahren getüftelt, u.a. in Zusammenarbeit mit der TU Wien.