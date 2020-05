Die Simpsons spotten über Google Glass

„Ich erkenne einen echten Panaphonics wenn ich ihn sehe!“: Spätestens seit Staffel 7 weiß man, dass die Simpsons nicht vor Technologie-Themen zurückschrecken. Nach dem iPod und Nintendos Wii hat jetzt auch Google Glass einen Gastauftritt bei der gelben Familie.

Am Sonntag wurde im US-Fernsehen die Folge „Specs and the City“ ausgestrahlt. In dieser verteilt Mr. Burns Oogle Goggles an seine Angestellten. Der Hintergedanke dabei: Mit der Kamera der Datenbrille will er seine Mitarbeiter ausspionieren und feststellen, wer Büromaterial stiehlt.

Homer hat Spaß an seinen Goggles, die unter anderem Informationen zu Personen anzeigen, die man gerade ansieht. Diese Funktion bietet das echte Google Glass (noch) nicht.