"Die Straßenlaterne wird die Infrastruktur der Zukunft“

„Wir arbeiten an vielen Anwendungen, die so ein Video-Sensor ermöglicht“, sagt Harrington, „auch an Lösungen, bei denen die Livebilder nicht gespeichert werden.“ Zu den Kunden zählen nicht nur Fortune 500-Konzerne, sondern auch Immobilien-Besitzer, Geschäfte, Warenhäuser sowie Universitäten, Schulen und eben Gemeinden bzw. Städte und somit auch die Polizei. Diese könne die Informationen, die aus dem Straßenbeleuchtungs-System kommen, für Verkehrsüberwachungen genauso nutzen wie für andere Sicherheitsideen. In Chicago sind Sensity-Leuchten genauso im Einsatz wie am Flughafen in New York, Kansas City oder im indischen Bangalore. Kansas City ist für Sensity ein lebendes Labor, hier werden alle Entwicklungen getestet.

Das erste europäische Projekt hat Sensity auch schon – das Start-up wird in Kopenhagen mithelfen, das Ziel der Stadt, bis 2025 die erste C02-freie Hauptstadt der Welt sein, zu erreichen.