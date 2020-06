Die Traumfabrik der Generation Digital

Das Stanford-Modell ist jedenfalls eines, das von allen Start-ups, die mit Stanford Verträge abgeschlossen haben, als fair bezeichnet wird. So fair, dass die erfolgreichen Unternehmer, die früher hier studiert haben, die Universität mit Spenden nahezu überhäufen – eine Milliarde Dollar erhält Stanford von Absolventen im Schnitt pro Jahr. Die Spenderliste liest sich wie das Who’s who der Technologie-Branche: Google, Nike, Yahoo und Co spenden aus Dankbarkeit an die Wissensinstitution und als Signal an junge Studenten, sich ebenfalls als Entrepreneurs zu betätigen.

Der unternehmerische Geist wird in Stanford schon seit den 40er-Jahren gelehrt. Bereits 1939 hatten William Hewlett und David Packard ein Unternehmen in einer Garage gegründet, das als HP bekannt wurde. Damals hat der damalige Stanford-Rektor Fredrik Terman, der auch als „Vater des Silicon Valley“ bezeichnet wird, schon Studenten bzw. Absolventen motiviert, eigene Firmen zu gründen. Er hat dafür auch die Start-up/University-Regeln geändert und Absolventen empfohlen, unternehmerisch tätig zu sein und ihr Know-how in Produkte und Services umzuwandeln. Den Professoren riet er, diese Firmen zu beraten und in den Firmenvorständen vertreten zu sein. Er war damals auch recht freigebig, was das geistige Eigentum von Ideen anlangte: Er gab es unter dem Motto, die Uni soll eine Forschungseinrichtung bleiben, einfach ab und meinte, dass die Produkte und Firmen außerhalb der Uni entstehen sollen.