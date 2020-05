Diözese Graz muss für Mahn-SMS Strafe zahlen

Die SMS wurde an insgesamt 17.000 Personen versandt, das Gesetz sieht jedoch vor, dass eine Einwilligung beim Versand einer Nachricht an mehr als 50 Personen gleichzeitig erforderlich ist. Die Diözese war jedoch davon ausgegangen, dass diese Regelung nur für Werbe-SMS gilt. Man kündigte allerdings bereits an, keine weiteren Mahn-SMS mehr verschicken zu wollen.