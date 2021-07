Disney schließt Spiele-Entwickler LucasArts

Das bekannte Spielestudio LucasArts muss nach mehr als 30 Jahren seinen Betrieb einstellen. LucasArts war für Titel wie die Monkey Island-Reihe, Day of the Tentacle und zahlreiche Spiele im Star Wars- und Indiana Jones-Universum bekannt. Die Lizenz für die Science-Fiction-Saga soll nun an Dritt-Studios vergeben werden.