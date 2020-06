Doodletronics: 3D-Drucken per Hand erlernen

“Wir haben nach einem einfachen Weg gesucht, 3D-Druck erfassbar zu machen. Dann haben wir WobbleWorks und den 3Doodler entdeckt”, so Laber gegenüber der futurezone. Der “3D-Druck-Stift” sorgte vor einem Jahr auf Kickstarter für Aufsehen und konnte dort mehr als 2,3 Millionen US-Dollar einnehmen. Der Stift erinnert an eine Heißklebepistole, an der Spitze kommt jedoch statt Klebstoff geschmolzener Kunststoff heraus. Das Funktionsprinzip ähnelt einem 3D-Drucker. Der Kunststoff wird in Filament-Form zugeführt - beim 3Doodler sind das kurze Stäbe - und mit einem “Extruder” durch die heiße Düse gepresst. An der Spitze kommt dann ein dünner Kunststofffaden heraus, der bereits nach wenigen Sekunden aushärtet.