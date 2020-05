Dragqueens kritisieren Facebook erneut wegen Namenspolitik

In Stellungnahmen nach dem ersten Entrüstungssturm auf den Klarnamen-Zwang gestand Facebook Usern zu, den Namen zu verwenden, mit dem sie im Leben bei anderen bekannt seien, auch wenn es sich dabei um einen Fantasienamen handle. Laut den protestierenden Dragqueens sei in den vergangenen neun Monaten technisch gesehen aber nichts passiert, was die Sache einfacher gemacht hätte. Draqueens würden immer noch fälschlicherweise von Usern gemeldet und drohten ständig, den Zugriff auf ihr Profil zu verlieren.

In einer aktuellen Stellungnahme verteidigte Facebook einmal mehr den Zwang zur authentischen Namensangabe. Damit könnten User besser vor Hasskommentaren und schikanösem Verhalten geschützt werden, argumentiert das soziale Netzwerk. Die getroffenen Maßnahmen, um Menschen mit anderen Identitäten oder Künstlernamen diesen verwenden zu lassen, seien ausreichend, so Facebook.