Drei: LTE-Anmeldung nicht immer ohne Probleme

Die auf Twitter geäußerte Vermutung des Kunden, dass Drei seine LTE-Pakete wieder abgedreht habe, widersprach ein Drei-Sprecher gegenüber der futurezone. Es gebe keine Netzprobleme, im Falle des betroffenen Kunden sei es leider zu einer Falschauskunft gekommen. Davon seien aber nicht viele Kunden betroffen.

Zum Start am Donnerstag habe es vereinzelt Probleme bei der Aktivierung der Pakete gegeben, räumte der Unternehmenssprecher ein. „Wir kriegen das aber immer mehr in den Griff.“ Es komme auch vor, dass vereinzelte Tarife mit den LTE-Paketen nicht kompatibel seien, so der Sprecher. Beim Großteil der Tarife sollte es aber möglich sein, ein LTE-Paket zu aktivieren.