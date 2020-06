Drohnen-Accessoire soll Menschen vor dem Ertrinken retten

Der Flugdrohnen-Markt boomt in den USA. Ferngesteuerte Fluggeräte galten heuer als beliebtes Weihnachtsgeschenk. Davon konnte man sich laut The Verge auch durch eine Vielzahl neuer Videos überzeugen, die in den vergangenen Tagen online veröffentlicht wurden. Die US-Luftfahrtbehörde FAA nahm den Trend zum Anlass, um ein Video mit Verhaltensregeln zu verbreiten.

Zum richtigen Umgang mit Drohnen in Österreich hat die futurezone ein paar Tipps zusammengestellt.