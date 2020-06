Drohnenschwarm aus Linz flog über Dubai

In Dubai feierte man am Montag den Nationalfeiertag. Dabei kamen 30 LED-bestückte Drohnen des Ars Electronica Futurelabs zum Einsatz, die eine choreografierte Aufführung in der Nähe des markanten Hotelturms Burj Al arab darboten. Die Drohnen formten dabei verschiedene Figuren, etwa ein Smiley, ein Herz, Pfeile und weitere geometrische Skulpturen. Die Quadrocopter flogen dabei 40 Meter hoch und waren insgesamt acht Minuten lang in der Luft.