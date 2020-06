Dropbox-Nutzer erbost über Berufung von Condoleezza Rice

Dropbox-Mitgründer Drew Houston hatte am Mittwoch im Firmenblog die Personalie verkündet: „Wir sind stolz darauf, Dr. Condoleezza Rice in unserem Verwaltungsrat begrüßen zu dürfen.“ Sie soll demnach helfen, die weltweite Expansion voranzutreiben. Houston verwies unter anderem auf ihre Tätigkeit in den Verwaltungsräten des Computerbauers Hewlett-Packard und der Finanzfirma Charles Schwab. „Wir fühlen uns geehrt, jemand so brillantes und verdienstvolles wie Dr. Rice zu unserem Team hinzufügen zu können.“