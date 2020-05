DVB-T2 wird in Wien ausgebaut

In Wien werden die digitalen Antennenhaushalte seit Jahren von fünf ORS-Sendeanlagen versorgt. Zu den Sendern Kahlenberg, Himmelhof, Arsenal, Mariahilfer Gürtel und Liesing ist nun eine sechste Sendeanlage hinzugekommen, die am 6. Oktober am Wiener DC Tower in Betrieb genommen wurde.

Von diesem Ausbauschritt des Wiener Sendernetzes sollen vor allem die Haushalte im 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk sowie die Innere Stadt profitieren. Die neue Sendeanlage versorgt ab sofort auch das Stadtbauprojekt Seestadt Aspern mit digitalen Antennenfernsehen, heißt es in einer Aussendung der ORS.