eBay-Nutzer müssen nach Cyberangriff Passwort ändern

Ebay hat rund 128 Millionen aktive Nutzer. Damit könnte der Cyber-Angriff einer der größten auf ein Unternehmen in der Geschichte sein. Vor einigen Monaten hatte der US-Einzelhandelsriese Target einräumen müssen, dass Hacker sich die Kreditkartendaten von rund 40 Millionen Kunden sowie Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von bis zu 70 Millionen Kunden verschafft hätten.

Im Vergleich dazu scheinen die Folgen des eBay-Angriffs weniger schwerwiegend. Das wahrscheinlich Schlimmste, was nun passieren kann, sind Phishing-Attacken, schreibt der Guardian. eBay-Nutzer sollten sich in nächster Zeit vor Mails in Acht nehmen, in denen sie aus vermeintlichen Sicherheitsgründen zur Eingabe ihres eBay-Passworts aufgefordert werden.