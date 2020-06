EBay übernimmt brands4friends

EBay übernimmt den auf Markenmode spezialisierten Shopping-Club brands4friends. Für alle Anteile des Berliner Shopping-Clubs zahlt der Online-Marktplatz 150 Millionen Euro. "Beide Plattformen werden ihre Eingeständigkeit behalten", sagte Stephan Zoll, Geschäftsführer von eBay Deutschland am Montag. Damit wolle eBay das Geschäft mit Modeartikeln weiter stärken. Dieser Geschäftsbereich spülte dem Unternehmen in diesem Jahr bereits 5,4 Milliarden Dollar Umsatz in die Kassen.

3,5 Mio. Mitglieder in Deutschland

Brands4friends zählt derzeit mit 3,5 Millionen Mitgliedern im Durchschnittsalter von 34 Jahren zu den erfolgreichsten Shopping-Clubs in Deutschland. Das deutsche Startup wurde 2007 in Berlin gegründet. Über die Plattform können registrierte Mitglieder Markenartikel zu stark reduzierten Preisen kaufen. Nach einigen Schieflagen war Anfang des Jahres die Handelskette Tengelmann eingestiegen.

"EBay ist der perfekte Partner für uns", sagte brands4friends-Chef Sergio Dias. " Brands4friends wird eine eigenständige Einheit innerhalb der eBay-Familie sein und gleichzeitig davon profitieren können, dass eBay Traffic und neue Kunden zu brands4friends bringt."

Geschäft mit Mode im Netz boomt

Das Geschäft mit Modeartikeln im Internet brummt. In den vergangenen 18 Monaten hatte eBay bereits stark in das Modegeschäft investiert. In Großbritannien und Deutschland hat das Unternehmen unter anderem Mode-Outlets eröffnet, über die eBay-Kunden Marken- Artikel kaufen können. Erst im Oktober hatte Rivale Amazon die Übernahme des Mode-Clubs buyVIP angekündigt.

(dpa)