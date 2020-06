eBay-Verkäufer dürfen Auktionen nicht einfach so abbrechen

In der Verhandlung am Mittwochvormittag war von dem Richter nicht in Frage gestellt worden, dass die Verkaufsangebote auf einer Internetversteigerung nur in ganz bestimmten Fällen zurückgezogen werden dürfen. Laut den Bedingungen von eBay gehört ein anderweitiger Verkauf wie im vorliegenden Fall nicht dazu.

Daher sah eBay vom Urteil des Bundesgerichtshofs seine bisherige Geschäftspraxis ausdrücklich bestätigt. „Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist nicht überraschend“, erklärte das Unternehmen. „Grundsätzlich gilt: Wenn man einen Artikel bei eBay zum Verkauf einstellt, erklärt man sich verbindlich zum Abschluss eines Vertrags bereit.“ eBay informiere über die Voraussetzungen für einen berechtigten Abbruch einer Auktion „sehr deutlich - auch in dem Moment, in dem der Verkäufer den Abbruch vornimmt“.