Ehepaar Zuckerberg spendet 120 Millionen Dollar an Schulen

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (30) und seine Frau haben erneut 120 Millionen Dollar für Schulen gespendet. Diesmal wollen sie öffentliche Bildungseinrichtungen in Nähe ihres Wohnorts im Gebiet um das Silicon Valley südlich von San Francisco unterstützen, schrieben Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan in einem Beitrag in der Zeitung „San Jose Mercury News“ am Freitag.

Sie hatte vor mehreren Jahren bereits eine ähnliche Summe für Schulen in Newark im US-Staat New Jersey gespendet. Laut jüngsten Medienberichten war dieses Geld im Schulsystem nicht besonders effizient eingesetzt worden. Zuckerberg und Chan hoben jetzt Erfolge hervor und schrieben zugleich, sie hätten viel gelernt.