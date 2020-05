Ein Drittel der Österreicher nutzt Cloud-Dienste

Die neuen Internet-Technologien und Möglichkeiten werden von den Österreichern gerne angenommen: Mehr als ein Drittel nutzt Cloud Services. 70 Prozent jener, die im Web surfen, steigen auch außerhalb des Haushalts oder Arbeit über mobile Geräte ein, die Hälfte ist auch in sozialen Netzwerken aktiv, so eine Aussendung der Statistik Austria am Dienstag.