Elektro-Tretroller von Lime in Wien: Die Details zum Start

Rund zwei Monate nach dem Abzug der asiatischen Mietrad-Anbieter Ofo und oBike steuert nun der Elektro-Tretroller-Verleiher Lime auf Wien zu. Das US-Unternehmen will Ende September 200 bis 300 Gefährte im öffentlichen Raum verteilen. Sie können im ganzen Stadtgebiet (fast) überall geparkt und per App entliehen werden – fixe Stationen gibt es nicht. Ob die Stadt für den Fall, dass es erneut zu einem Abstell-Chaos kommt, eine Handhabe hat, ist noch nicht geklärt.

Wie bei den stationslosen Leihrädern öffnet sich das Schloss am Reifen des Scooters, sobald man per Smartphone den Code am Lenker einscannt (Kosten: 1 Euro für die Anmietung, dann 15 Cent/Min.). Die Verriegelung sei fest verbaut, richtet Österreich-Manager Alexander Götz Langfingern aus, die sich vielleicht schon die Hände reiben. Der Akku ist laut Götz so konzipiert, dass er einen Tag lang reicht. Abends sammeln daher zehn bis 20 Mitarbeiter die Roller mit Kastenwagen ein.

Im Lager werden die Akkus aufgeladen und die Roller gereinigt sowie repariert. „Wir geben zu, dass das anspruchsvoll ist“, sagt Götz im KURIER-Gespräch. Deshalb sollen in Zukunft die Kunden mithelfen: Wer den Roller in den eigenen vier Wänden mit Strom betankt, wird mit einem Guthaben belohnt. In Paris – wo Lime ebenfalls im Geschäft ist – würden drei Viertel der Nutzer mitmachen, sagt Götz.