Elektromüll: Schwellenländer schlimmer als Industriestaaten

So gehe der Anstieg des Elektromüllbergs um schätzungsweise 33 Prozent zwischen 2012 bis 2017 vor allem auf das Konto von Entwicklungsländern sowie wirtschaftlich aufstrebenden Staaten wie Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, hieß es. 2017 würden pro Jahr weltweit 65,4 Millionen Tonnen Geräte mit Batterien oder Stromkabel im Abfall landen. Die verschrotteten Waschmaschinen, Computer, Kühlschränke und Elektrospielzeuge hätten dann ein Gewicht, das 200 Empire State Buildings entspreche.

Schon in diesem Jahr produziert nach Step-Statistiken jeder Mensch auf der Welt pro Jahr durchschnittlich sieben Kilo Elektromüll. Dabei liegen die Amerikaner mit fast 30 Kilo pro Person vorn, die Deutschen mit gut 23 Kilo ebenfalls weit über dem Durchschnitt. Das E-Müll-Problem erfordere weltweite Aufmerksamkeit, forderte die in Bonn ansässige Initiative. Gerade zu Weihnachten, wenn viele neue Geräte verschenkt würden, müsse das Augenmerk auf ein sachgemäßes Recycling gelegt werden. Nicht selten landen ausrangierte Elektrogeräte in Entwicklungsländern, wo sie Arbeiter für wenig Geld und unter schlechten Sicherheitsvorkehrungen in Einzelteile zerlegen.