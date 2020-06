ELGA: Ärztekammer sieht Nachholbedarf bei Haftungen

Laut der Geschäftsführerin der ELGA GmbH Susanne Herbek ist bei der Elektronische Gesundheitsakte der datenschutzrechtliche Auftraggeber, also der Befundersteller und damit der Arzt, für die Einhaltung der Datensicherheitsmaßnahmen nach § 14 Datenschutzgesetz verantwortlich. Hier ortet die Ärztekammer ein Problem, wie sie am Donnerstag im Rahmen einer Aussendung angibt.

Sogenannte „ELGA-Bereiche“, die zukünftig von unterschiedlichen Anbietern wie dem Wiener Krankenanstaltenverbund, einzelnen Landeskrankenanstaltenverbänden oder auch privaten Anbietern betrieben werden, spielen nämlich eine zentrale Rolle in der Speicherung und Verlinkung der Daten. Laut Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres entstehen in diesen ELGA-Bereichen doch sehr große Ansammlungen von höchst sensiblen Gesundheitsdaten, für die es Verantwortung in datenschutzrechtlicher Hinsicht zu übernehmen gilt. Er befürchtet aus diesem Grund eine „unzumutbare Haftungslawine“ auf die Ärzteschaft zukommen.