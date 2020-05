Elon Musk zeigt 3D-Modellierung mit Handbewegungen

Vor zwei Wochen twitterte der Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk, einen Weg gefunden zu haben, wie man Raketenteile durch Handbewegungen in der Luft entwirft. Um der Welt diese Tatsache zu beweisen, veröffentlicht der visionäre Milliardär nun ein Video. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie Musk das Modell eines Raketentriebwerks auf einem Bildschirm mittels der Bewegungssteuerung Leap Motion in allen möglichen Achsen bewegt und in Drehung versetzt.