Emojis als Terror-Drohung: 17-Jähriger musste vor Gericht

Mitte Jänner wurde Osiris Aristy verhaftet, weil er drei Tage zuvor das Bild eines Revolvers, gefolgt von einer Nachricht die Emojis enthielt, auf Facebook veröffentlicht hat. Die Emojis zeigten einen Polizisten-Kopf und drei Pistolen. Deshalb wurde ihm vor Gericht die Androhung eines terroristischen Akts vorgeworfen. Eine tatsächliche, in Worte gefasste Drohung Polizisten zu erschießen, gab es nicht. Allerdings hat er zuvor die Nachricht „Nigga run up on me, he gunna get blown down“ geschrieben.

Wie Wired berichtet, sind Emojis immer öfters Bestandteil von Prozessen. So hat vor kurzem die Richterin im Silk-Road-Prozess gegen Ross Ulbricht die Jury darauf hingewiesen, die Punktation und Emoticons in den Chats zu beachten und in die Urteilfindung miteinzubeziehen.