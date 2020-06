England: Fünf Festnahmen nach DDoS-Attacken

Die fünf männlichen Verdächtigen sind zwischen 15 und 26 Jahre alt und wurden in mehreren Teilen Englands am Donnerstag festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen an der losen Vereinigung " Anonymous" beteiligt zu sein und auch bei den DDoS-Angriffen ("Distributed Denial of Service") auf Unterhmen wie MasterCard, Visa oder PayPal mitgewirkt zu haben. Die Festnahmen wurden aufgrund des britischen " Computer Misuse Act" durchgeführt, der seit 1990 gilt. Laut ersten Berichten drohen den jungen Männern Strafen von bis zu zehn Jahren Gefängnis.

Die Gruppe " Anonymous" bezeichnete die Angriffe damals als "Operation:Payback". Die betroffenen Firmen hatten Spenden an die Whistleblower-Webseite Wikileaks blockiert. Ziel von " Anonymous" war es laut eigenen Aussagen Bewusstsein für Wikileaks zu schaffen und auf Unternehmen hinzuweisen, die der Plattform schaden wollen.

(futurezone)