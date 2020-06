Entwicklerkonferenz Google I/O findet im Juni statt

Wie Google am Mittwochabend mitgeteilt hat, findet die Google I/O in diesem Jahr im Juni in San Francisco statt. Damit wurde die Entwicklerkonferenz vom Mai wieder auf einen späteren Termin verschoben. Wann der Ticketverkauf startet - die Konferenz ist normalerweise in kürzester Zeit ausverkauft - ist noch nicht bekannt. Google will in diesem Jahr aber ein neues Registrierungsverfahren ausrollen, das fairer gestaltet sein soll.

Was auf der diesjährigen Google I/O zu erwarten ist, kann nur spekuliert werden. Im Jahr 2012 stahl die Datenbrille Google Glass die Show, 2013 fokussierte der Konzern mehr auf Entwicklungen im Softwarebereich. Zudem zeigte sich CEO Larry Page nach monatelangen Spekulationen um seinen Gesundheitszustand überraschend auf der Bühne.