Erbsen in Guacamole treten Shitstorm los

Ein neues Rezept für Guacamole der New York Times wird von allen Seiten scharf kritisiert. Sogar Präsident Obama spricht sich gegen Erbsen in der Speise aus.

Mit einem Rezept für Guacamole hat die " New York Times" im Internet einen Sturm der Entrüstung losgetreten und sogar Kritik von US-Präsident Barack Obama eingefahren. Die grünen Hülsenfrüchte verschafften dem in den USA beliebten Avocado-Dip eine "intensive Süße und stückige Struktur", schrieb das Blatt in seinem Rezepte-Teil. Die Erbsen verhinderten außerdem, dass der Dip sich braun färbe.

Obama für "Klassiker"

Schließlich schaltete sich sogar Obama in die Debatte ein. Er respektiere die " New York Times", schrieb er auf Twitter, aber Erbsen in Guacamole kaufe er der Zeitung nicht ab. "Zwiebeln, Knoblauch, Chilischoten. Klassiker", schrieb Obama. Das Blatt verteidigte sich und schrieb am Donnerstag: "Einige mutige Seelen haben das Undenkbare getan: Sie haben es probiert."

Der Food-Website "GourmetSleuth" zufolge rührten erstmals die Azteken im antiken Mexiko des 14. Jahrhunderts das grünliche, leicht klumpige Püree an. Demnach hielten sie Guacamole für ein Aphrodisiakum. Die Paste erfreut sich in den USA an zunehmender Beliebtheit, auch weil die Hauptzutat Avocado wegen ihrer ungesättigten Fettsäuren und Vitamine als sehr gesund beworben wird.