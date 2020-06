Erfindergeist für Energiesparen

Fällt der Begriff Energiesparen, denken die meisten an "Licht abschalten", an den Stand-by-Modus diverser Geräte oder an den alten Gefrierschrank, der im Keller seit Jahren Lebensmittel frisch hält und eigentlich schon längst ausgetauscht werden müsste. Mit Energiesparlampen und Steckerleisten lässt sich einiges an Stromverbrauch reduzieren, "doch es gibt mit Garantie eine Menge innovativer und vielleicht sogar verrückter Ideen, wie man noch anders Energiesparen kann", sagt Thomas Bogner vom Projektteam topprodukte.at der Österreichischen Energieagentur.

In Zeiten steigender Energiepreise wird es nicht nur für die Industrie wichtiger, teure Energie effizient zu nutzen, sondern auch für die Privathaushalte. "Es gibt eine Menge von erfolgreich umgesetzten Beispielen, wie ein Haushalt zum Top-Stromsparer wird", sagt Bogner. "Diese Ideen und ihre Erfinder wollen wir vor den Vorhang holen." Daher starten Futurezone.at und topprodukte.at einen Energiespar-Wettbewerb.

"Mein Ziel ist ein Energie-autarkes Österreich. Um das zu erreichen, sind innovative Ideen zum Energiesparen ebenso gefragt wie der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energieformen", lädt Umweltminister Niki Berlakovich zur Teilnahme ein.

Potenzial

In jedem Zuhause verstecken sich heimliche Energieverschwender. So zeigt eine Untersuchung der Energieagentur, dass einige Haushaltsgeräte echte Stromfresser sind. Alleine bei der Beleuchtung gibt es ein durchschnittliches Sparpotenzial von rund 250 Kilowattstunden pro Jahr, was mehr als 40 Euro an Kostenersparnis wären. Noch deutlicher wird die Energieverschwendung bei der Stand-by-Funktion elektronischer Geräte. Laut Studie liegt das Potenzial hier bei rund 30 Euro im Jahr.

Wer also nicht nur seinem Kontostand, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun will, legt Wert darauf, Energie zu sparen. Das muss nicht gleich die Anschaffung neuer Geräte bedeuten, sondern kann oft auch aus kleinen, leicht umzusetzenden, Verhaltensänderungen bestehen. Dabei zählt laut der Energieagentur jede noch so winzige Möglichkeit zu sparen - die Summe macht schließlich den Unterschied.