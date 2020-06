Erfolg für KURIER.at bei European Digital Media Awards

Große Ehre für KURIER.at. Die Online Plattform des KURIER Medienhauses konnte sich in der Kategorie "Best News Website" auf Platz zwei hinter der britischen Tageszeitung The Guardian behaupten. Auch dieses Jahr wurden von einer internationalen Jury Punkte an die 107 Projekte von 48 Medienhäusern aus 21 Europäischen Ländern vergeben, die den Grundstein für das Ranking in 8 Kategorien legten.