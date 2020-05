Eric Schmidt gibt Anleitung zum Umstieg auf Android

In einzelnen Schritten gibt Schmidt Anleitungen dazu, wie man zum Beispiel ein Android-Smartphone richtig in Betrieb nimmt, es auf aktuellem Stand hält und wie am besten Apps zu installieren sind. Er rät fürden Umstieg außerdem alle iOS-Geräte auf die neueste Version upzudaten und Backups zu erstellen. Zudem gibt es Tipps für das Übertragen von Kontaktdaten. Unter anderem rät Schmidt, iMessage in den iOS-Einstellungen zu deaktivieren, weil es sich dabei um ein Apple-internes System handle und Nachrichten dann nicht auf den Android-Geräten ankommen könnten.