Erneut Streit um Suchvorschläge in Google

In einem früheren Verfahren war der Fall bereits von dem Kölner Gericht abgewiesen worden. Der Unternehmer ging jedoch in Revision - mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof entschied im Mai 2013 in einem Grundsatzurteil, dass rein technisch erzeugte Suchvorschläge auch Persönlichkeitsrechte verletzten können. Nun prüft das OLG in Köln erneut, ob Google in diesem Fall die Suchwortkombination unterlassen muss. Die Verhandlung wird Mitte März fortgesetzt.