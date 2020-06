Erpressung durch Nacktfotos im Netz nimmt in Österreich zu

Erpressungen durch Nacktfotos oder -videos im Internet nehmen zu: Dem Bundeskriminalamt ( BK) sind vermehrt Fälle aus dem In- und Ausland bekannt, bei denen Männer und Frauen Opfer wurden, hieß es am Montag in einer Aussendung der Behörde. Das BK warnte davor, Unbekannten Nacktfotos oder überhaupt persönliche Daten zu übermitteln.

Heuer sind in Österreich rund 30 derartige Fälle bekannt geworden, hauptsächlich sind Männer betroffen, ein Opfer war eine Frau. Der Tatbestand ist allerdings kriminalstatistisch nicht erfasst, "die Dunkelziffer wird weit höher sein", betonte BK-Sprecher Mario Hejl auf APA-Anfrage.