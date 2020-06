Erste Besucherflaute bei Google+

Nach dem explosionsartigen Wachstum der vergangenen Wochen verzeichnet Google+ in den USA erstmals einen Besucherrückgang. Das behauptet zumindest das Marktforschungsunternehmen Experian Hitwise, welches den Google+-Traffic seit dem Start im Juni mitverfolgt. In der Woche bis 23. Juli kam Google+ laut dem Unternehmen auf 1,79 Millionen Visits in den USA, was einen Rückgang von drei Prozent bedeutet.