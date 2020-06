Erste Bitcoin-Geldautomaten in den USA geplant

Die Firma Robocoin kündigte am Dienstag an, noch in diesem Monat entsprechende Geräte in Seattle und Austin in Betrieb zu nehmen. Diese sollen ähnlich wie herkömmliche Geldautomaten funktionieren. Nutzer müssen sich etwa mit ihrem Pass identifizieren.

Sie können dann direkt auf ihre Bestände an der Internet-Währung zugreifen und sich Dollar auszahlen lassen oder für Dollar weitere Bitcoins kaufen. Bereits seit Herbst ist ein entsprechendes Gerät im kanadischen Vancouver in Betrieb. Langfristig sollen auch Kunden in Asien und Europa an Automaten ihre Bitcoins zu Bargeld machen können.