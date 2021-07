Erste große Ransomware-Attacke auf Apple-Computer

Nach drei Tagen aktiv

Die schadhaften Installationsdateien wurden auch über die offizielle Transmission-Webseite verbreitet. Darüber, wie das möglich war, kann derzeit nur spekuliert werden. Nutzer in verschiedenen Diskussionsforen gehen davon aus, dass die Webseite aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen manipuliert wurde.

Phänomen Ransomware

Ransomware ist derzeit ein immer stärker wachsendes Phänomen. Zuletzt machte etwa die Software Locky Schlagzeilen, die sich besonders im deutschsprachigen Raum rapide verbreitete. Zuletzt wurde eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass rund jedes dritte Opfer von Erpressungssoftware das geforderte Lösegeld auch bezahlt. Behörden in Österreich und Deutschland raten offiziell davon ab und empfehlen stattdessen, Anzeige zu erstatten.

In den USA sehen die Behörden das zumindest zum Teil etwas anders. So empfahl ein hochrangiger FBI-Beamter etwa in einem Vortrag, das geforderte Geld zu bezahlen. Demnach gibt es auch kaum Alternativen wenn die Ransomware auf Verschlüsselungen setzt, wie etwa Cryptolocker oder Cryptowall.