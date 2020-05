Erste Spiele für Google Glass veröffentlicht

Ein weiteres Spiel, das an den beliebten Titel Fruit Ninja erinnert, ist Shape Splitter. Bei diesem müssen Formen mit Hilfe der Hand "zerteilt" werden. Matcher ist ein simples Memory-Spiel, bei dem die Karten rund um den Spieler angezeigt werden. Der Clay Shooter dürfte ebenfalls für verwunderte Blicke beim Spielen in der Öffentlichkeit sorgen. Wie beim Tontaubenschießen üblich, muss der Spieler "Pull!" rufen, dass eine Scheibe in die Luft geschossen wird. Wie beim Tennis muss die Tontaube dann durch Kopfbewegungen in das Fadenkreuz gerückt werden. In Balance muss der Spieler hingegen einige Gegenstände auf seinem Kopf balancieren.