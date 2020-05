Erster iPhone-6-Käufer lässt Gerät fallen

Das Video von Channel 9 macht mittlerweile auf der ganzen Welt die Runde - manche YouTube-Versionen wurden bereits über drei Millionen mal angeklickt. Das iPhone selbst dürfte den Fall halbwegs heil überstanden haben. Es habe lediglich kleine Kratzer davon getragen, berichtete der Sender. Neben Australien und den USA war das iPhone am Freitag auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Japan erhältlich. Österreich und die Schweiz sind am 26. September, also eine Woche später an der Reihe.