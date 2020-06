Erster Unfall von Google-Roboter-Auto

Eines von Googles Roboter-Autos war in dieser Woche erstmals in einen Unfall im regulären Straßenverkehr beteiligt. Wie auf dem Online-Portal Jalopnik veröffentlichte Fotos zeigen, ist eines von Googles umgebauten Toyota-Prius-Modellen einem anderen Fahrzeug ins Heck gekracht. Tatort: Mountain View, Kalifornien. Dass es sich um ein Roboter-Fahrzeug handelte, beweist der Aufbau am Dach, der einen Laser-Scanner beherbergt. Gegenüber The Business Insider bestätigte ein Google-Sprecher, dass es sich beim Unfall nicht um eine Fehlfunktion des Autopiloten handelte: "Sicherheit ist unsere Top-Priorität. Eines unserer Ziele ist, Blechschäden wie diesen zu verhindern, der aufgetreten ist, während eine Person das Auto manuell steuerte."

Die Frage, wer zukünftig dafür belangt werden kann, falls ein Roboter-Auto im Normalverkehr einen Unfall verursacht, ist weiterhin unklar. Während Selbstfahr-Tests sitzt derzeit noch ein Fahrer an Bord der Google-Autos, der im Notfall das Steuern übernehmen soll - nicht immer mit zufriedenstellenden Resultaten, wie der neue (Un)Fall zeigt.

Google hatte seine Flotte von Roboter-Prius offiziell im Oktober 2010 vorgestellt. Kurz darauf wurden die Fahrzeuge bereits im regulären Straßenverkehr rund um die Google-Zentrale in Mountain View entdeckt. Als Ziel nannte das Unternehmen die Entwicklung einer Technologie, die Verkehrsunfälle und Kohlenstoff reduzieren soll, während Autoinsassen mehr Zeit für sonstige Beschäftigungen haben.