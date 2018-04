Erstes Kino in Saudi-Arabien mit "Black Panther" eröffnet

Die Karten waren ab Mitternacht online verfügbar und innerhalb von Minuten ausverkauft - trotz eines Preises von umgerechnet 16 Euro. Im Foyer des Kinos in Riad schossen aufgeregte Besucher Selfies und stellten sich für Popcorn in die Schlange. Anlass war die Eröffnung des ersten Kinos in Saudi-Arabiens seit dem Verbot in den 80er-Jahren, die auf Reformen des Kronprinzen Mohammed al-Salman zurückgehen.

Soziale Öffnung

Der heute 32-jährige Salman wurde Mitte 2017 zum Kronprinzen ernannt und damit zum designierten Thronfolger. Sein Aufstieg hat eine vorsichtige soziale Öffnung in dem bisher streng konservativ ausgerichteten Königreich nach sich gezogen, wo Kinos in den 80er-Jahren als unislamisch geschlossen wurden. Dieses Verbot wurde im Dezember aufgehoben. Im September kündigte die Regierung an, Frauen das Autofahren erlauben zu wollen. Mitte März erklärte Salman dann selbst, er wolle Frauen keine Verhüllung von Kopf und Gesicht vorschreiben.