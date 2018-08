Es ist wieder soweit – wir suchen das agilste Team Österreichs!

Der Wettbewerb findet dieses Jahr unter der Schirmherrschaft des internationalen agilen Experten Jurgen Appelo statt.

Acht Teams werden sich im Zuge eines zweistufigen Auswahlprozesses für das Finale am 25.01.2019 in Wien qualifizieren und in drei Sprints und vielen spannenden User Storys gegeneinander antreten. Die Challenges, angelehnt an XP-Games, erfordern Teamspirit, Neugierde, Spaß, Mut und Kreativität. Treten Sie mit Ihrem Team in die Fußstapfen von Helvetia Versicherungen, willhaben, Runtastic & Co und beweisen Sie bei herausfordernden Challenges Ihr agiles Mindset.