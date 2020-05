EU CodeWeek: "Programmieren genauso wichtig wie Latein"

Beim Programmieren geht es dabei nicht nur darum, IT-Kompetenzen aufzubauen, sondern auch darum, analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen zu entwickeln. „Man kann durch das Programmieren neue Welten erschließen, dort kreativ sein, sich gefahrlos austoben und neue Dinge schaffen“, sagt Gerhard Göschl von Microsoft Austria. Laut Göschl würde es durchaus Sinn machen, Programmiersprachen als „zweite Fremdsprache“ in den Unterricht zu integrieren. „Programmieren ist genauso wichtig wie Latein. Durch Latein lernt man Logik kennen und wie man sich methodisch an etwas heranarbeitet. Genauso ist es auch beim Programmieren. Deshalb sollte man Programmieren auch in den Unterricht hineinbringen“, empfiehlt Göschl.

Derzeit beruht dies bei den Schulen aber auf Freiwilligkeit, nur in Neuen Mittelschulen (NMS) gibt es ein Modell, das festlegt, wie digitale Kompetenzen in unterschiedlichen Fächern unterrichtet werden sollen. „So etwas wichtiges darf man nicht der Freiwilligkeit der Lehrer überlassen“, betont Akin-Hecke, denn es könnte sich nachteilig für Österreich auswirken. „Informatik verzeichnet an den Unis einen Rückgang an Studierenden. Das stimmt nicht gerade euphorisch, denn wir brauchen gut ausgebildete Menschen“, erklärt Anton Bayer von Catalysts, einem Unternehmen, das vor allem Individualsoftware entwickelt. In Wien sei jeder Fünfte im IKT-Bereich tätig und das sei ein „essentielles Asset im internationalen Standortwettbewerb“. Catalysts beteiligt sich daher ebenso wie A1 oder Microsoft an der CodeWeek in Österreich.