EU-Staaten erwägen erneut Abschaffung von Roaming-Gebühren

Im Streit um die Roaming-Gebühren könnten die EU-Länder nun doch einer völligen Abschaffung zustimmen. Nach einem Vorschlag Lettlands würden die Aufschläge für das mobile Telefonieren und das Surfen im EU-Ausland Ende 2018 gestrichen, wie das „ Handelsblatt“ berichtet, dem ein entsprechender Gesetzesentwurf vorliegt. Nach früheren Berichten wollten viele Staaten die Gebühren nicht völlig abschaffen.

Lettland hat derzeit den Vorsitz der EU-Staaten und versucht daher, einen Kompromiss unter den Staaten zu organisieren. Dass dieser Vorschlag auf dem Tisch liegt, bedeutet, dass er Aussicht auf Erfolg hat, wie ein Diplomat in Brüssel am Dienstag erläuterte. Entschieden ist damit aber noch nichts. Das Europaparlament will die Gebühren völlig abschaffen, Auch Österreichs EU-Parlamentarier sind für eine Abschaffung. Unter den EU-Staaten gibt es aber Widerstand. Am Ende müssen sich beide Seiten einig werden.