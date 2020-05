Europäische Ausgabe von Politico geplant

Die europäische Ausgabe von Politico soll als digitales Angebot mit Sitz in Brüssel entwickelt werden, teilte Springer am Dienstag in Berlin mit. Näheres werde in der nächsten Woche bekanntgegeben, teilte Springer

Das Online-Magazin Politico hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 fest im Politikbetrieb der US-Hauptstadt Washington etabliert und zählt zu einem der größten Konkurrenten der „ Washington Post“. Monatlich verzeichnet das Portal Politico.com im Schnitt 43 Millionen Seitenaufrufe. Zudem wird täglich eine kostenlose Zeitung mit einer Auflage von etwa 35.000 Stück in Washington und New York verteilt, alle zwei Monate erscheint ein Hochglanz-Magazin.