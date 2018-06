Europaweite Systemstörung bei Visa wieder behoben

Wer am Freitagabend mit seiner Visa-Kreditkarte bezahlen wollte, konnte dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht tun. So war das System in Europa massiv gestört, aus mehreren Ländern wurde gemeldet, dass Bezahlvorgänge nicht möglich waren. Das Unternehmen gab an, an dem Problem zu arbeiten. In der Nacht von Freitag auf Samstag dürfte der Fehler dann gefunden und behoben worden sein, wie Visa gegenüber der BBC angab.