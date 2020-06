Evangelische Kirche will Gläubige über Facebook erreichen

Die Gläubigenzahl sinkt und die religiöse Erziehung verliert an Bedeutung - deswegen will die Evangelische Kirche in Deutschland ( EKD) junge Leute verstärkt über das Internet sowie mit Twittergottesdiensten und bloggenden Pfarrern erreichen. „Wir sind davon überzeugt, dass das nicht nur neue Werkzeuge sind, die wir bedienen, sondern dass sich die Kirche und ihre Arbeit verändert“, sagte der Vizevorsitzende des EKD-Parlaments, Klaus Eberl, am Montag in Dresden. Schwerpunkt bei der dortigen EKD-Jahrestagung ist die Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft.

„Es gibt Leute, die feiern Online-Gottesdienste mit Menschen, die in ganz Deutschland sitzen und sagen, das ist meine Gemeinde“, sagte Eberl. „Wir erleben auch, dass die Chatseelsorge enorm zunimmt.“ Probleme etwa des sexuellen Missbrauchs würden dort leichter angesprochen als im klassischen Seelsorgegespräch.