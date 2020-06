Ex-Apple-Designer: "War wie ein mieser Verkäufer-Job"

Jordan Price, ein ehemaliger Apple-Designer, lässt in einem Blogpost kein gutes Haar an seinem ehemaligen Arbeitgeber. Der erwartete Traumjob, für den er sogar eine Gehaltskürzung hinnahm, entpuppte sich für ihn schnell als unangenehme Erfahrung. Price war von der Bürokratie sowie den zahlreichen Meetings, die nur von der Arbeit abhielten, überrascht. Zudem habe ihn sein Boss regelmäßig direkt oder indirekt vor dem Team beleidigt und "wie ein Boss im Comic Dilbert" über den Rücken gesehen. "Es war viel mehr wie ein mieser Verkäufer-Job, den man als Teenager hatte, als professionelle Arbeit für eines der größten Technologie-Unternehmen der Welt zu leisten", so Price.