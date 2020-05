Experte: Künstliche Intelligenz wird Firmen Geld sparen

Künstliche Intelligenz kann nach Ansicht eines Branchenexperten massiv Ressourcen in Unternehmen sparen. Ein großer Teil des IT-Budgets gerade etablierter Unternehmen gehe dafür drauf, dass „die Lichter anbleiben“, sagte der Chef des Frankfurter Unternehmens Arago, Hans-Christian Boos, am Mittwoch bei der Gründerkonferenz NOAH in Berlin. „Künstliche Intelligenz ermöglicht ihnen, etwas anderes zu tun.“