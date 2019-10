Experten fordern mehr Gespräche über digitales Mobbing

Wüste Beschimpfungen, verletzende Bilder oder gar Drohungen, die über das Internet verbreitet werden: Jeder dritte bis fünfte Jugendliche hat so etwas schon einmal erlebt, zeigen Zahlen des Bündnis gegen Cybermobbing. Der Verein will aufrütteln und lud deshalb in Berlin zu einer Fachtagung ein. Ziel war es, eine Öffentlichkeit für das von Opfern oft verschwiegene Thema zu schaffen - und nach Wegen zu suchen, Mobbing im Netz einzudämmen.

Das Problem müsse stärker öffentlich und in der Familie diskutiert werden, forderten Experten. Nur so könne es eingedämmt werden, sagte der Vorsitzende des Bündnis gegen Cybermobbing, Uwe Leest. „Ohne die öffentliche Diskussion werden wir das Phänomen nicht nachhaltig bekämpfen können“, sagte er.