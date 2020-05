Expertin: Auch geniale Entwickler brauchen Hilfe vom Staat

In Steve Jobs' Biographie könne man auf Hunderten Seiten lesen, wie genial er doch gewesen sei, aber kein Wort werde darüber verloren, dass seine Entwicklungen nur mit staatlicher Unterstützung möglich gewesen sind. Das erklärte Mariana Mazzucato von der University of Sussex ( England) bei einem Vortrag an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Mittwochabend in Wien.